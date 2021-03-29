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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır intikam peşinde! Av mı olacak avcı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır intikam peşinde! Av mı olacak avcı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 188'nci yeni bölümünde, Hızır Ceylan'ın ayak izlerini takip edecek. Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eden Hızır, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalacak. Kimsesiz Doğan'ı öldürmek için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlunun intikamı için ortalığı savaş alanına çevirecek. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:25
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister.
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Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister.
Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.
Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı öldürmesi için işi Demir'e ihale eder.
Yaman Korkmaz'ı öldürmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namluyla ölür.