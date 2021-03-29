Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır intikam peşinde! Av mı olacak avcı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 188'nci yeni bölümünde, Hızır Ceylan'ın ayak izlerini takip edecek. Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eden Hızır, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalacak. Kimsesiz Doğan'ı öldürmek için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlunun intikamı için ortalığı savaş alanına çevirecek. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...