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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 160'ncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına, "Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!" sözü damga vurdu. Ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar Boran'ı hedef alır. Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken darbeden sonra daha da güçlenerek ayağa kalkacaktır.
Giriş Tarihi: 16.03.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 11:59
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