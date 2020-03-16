16 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 160'ncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına, "Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!" sözü damga vurdu. Ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar Boran'ı hedef alır. Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken darbeden sonra daha da güçlenerek ayağa kalkacaktır.

Giriş Tarihi: 16.03.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 11:59
  • 1
  • 9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 160'ncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına, "Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!" sözü damga vurdu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 2
  • 9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler.

  • 3
  • 9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir. Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır.

  • 4
  • 9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır. Bu habere en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır.

  • 5
  • 9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken unuttukları önemli bir şey vardır. Hızır Çakırbeyli her darbeden sonra biraz daha güçlenir ve daha büyük bir hırsla ayağa kalkar. Nitekim yine öyle olacaktır.