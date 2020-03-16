Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır. Bu habere en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır.