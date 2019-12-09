Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hesaplaşma zamanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 151.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde hesaplaşma zamanı geliyor. Hastanede yatan Tefo'nun anlattıkları içlerindeki hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye yer bırakmaz. Hızır bir kez daha dostum dediği kişinin ihanetine uğrarken, masada verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...