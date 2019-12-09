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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hesaplaşma zamanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 151.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde hesaplaşma zamanı geliyor. Hastanede yatan Tefo'nun anlattıkları içlerindeki hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye yer bırakmaz. Hızır bir kez daha dostum dediği kişinin ihanetine uğrarken, masada verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 10:41
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hesaplaşma zamanı!

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hesaplaşma zamanı!

Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hesaplaşma zamanı!

Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hesaplaşma zamanı!

Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hesaplaşma zamanı!

Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz.