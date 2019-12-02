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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain ortaya çıkıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 150. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamlarında zirveyi kimseye bırakmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde hain ortaya çıkıyor. Tufan, Tefo'yu boğmak üzereyken Boran'a yakalanıyor. Ablasının kendisine ihanet ettiğini düşünen Tipi öfkesini dindirmek için soluğu Haşmet'in yanında alırken Haşmet'in ölüm kararını tek başına alması herkesin sabrını zorluyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 02.12.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 13:16
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