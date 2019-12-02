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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain ortaya çıkıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 150. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamlarında zirveyi kimseye bırakmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde hain ortaya çıkıyor. Tufan, Tefo'yu boğmak üzereyken Boran'a yakalanıyor. Ablasının kendisine ihanet ettiğini düşünen Tipi öfkesini dindirmek için soluğu Haşmet'in yanında alırken Haşmet'in ölüm kararını tek başına alması herkesin sabrını zorluyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 13:16
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain ortaya çıkıyor

Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain ortaya çıkıyor

Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain ortaya çıkıyor

Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain ortaya çıkıyor

Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da hain ortaya çıkıyor

Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır.