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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, merakla beklenen 6'ncı sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Kendisine ve ailesine yapılan saldırının peşine düşen Alpaslan ipin ucunu masaya kadar takip eder. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır ise, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Heyecanın son sürat yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da tüm güç dengeleri değişecektir.

Giriş Tarihi: 03.10.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 13:32
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.