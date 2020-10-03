Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, merakla beklenen 6'ncı sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Kendisine ve ailesine yapılan saldırının peşine düşen Alpaslan ipin ucunu masaya kadar takip eder. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır ise, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Heyecanın son sürat yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da tüm güç dengeleri değişecektir.