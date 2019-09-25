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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle tüm kategorilerde zirvede!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaza, yeni sezonun ilk bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. 14. Bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO tüm kişilerde 8,04 izlenme oranı ve 21,42 izlenme payı, AB kategorisinde 7,26 izlenme oranı ve 20,66 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,56 izlenme oranı ve 21,59 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Giriş Tarihi: 25.09.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 10:37
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