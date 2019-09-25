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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle tüm kategorilerde zirvede!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaza, yeni sezonun ilk bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. 14. Bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO tüm kişilerde 8,04 izlenme oranı ve 21,42 izlenme payı, AB kategorisinde 7,26 izlenme oranı ve 20,66 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,56 izlenme oranı ve 21,59 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 10:37
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle tüm kategorilerde zirvede!

Geçen sezon zirvedeki yerini sabitleyen, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle tüm kategorilerde zirvede!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle tüm kategorilerde zirvede!

ATtv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle (140.bölüm) sevenlerinin karşısına çıktı. EDHO'nun 140.yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker.

140. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle tüm kategorilerde zirvede!

Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle tüm kategorilerde zirvede!

Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır.