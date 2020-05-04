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Eski eşine geri döndü! Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden evleniyor!

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra oğulları Kuzey'i kucağına almışlardı. Evliliklerinde sorunlar yaşayan ikili 15 ay sonra tek celsede boşandı. Ayrılmalarına rağmen ilişkilerini sonlandırmayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, birbirlerine yakın evlerde yaşarlarken karantina sürecini de birlikte geçirmeye başladı. İkilinin bu süreçte yeniden evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 09:42
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Eski eşine geri döndü! Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden evleniyor!

Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018 yılında evlenmiş ve kısa bir süre sonra da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Evliliklerinde sorunlar yaşayan Özcan Deniz ile Feyza Aktan kısa bir süre sonra boşanmıştı.

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Eski eşine geri döndü! Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden evleniyor!

Feyza Aktan boşanma sürecinde Özcan Deniz'den 15 milyon TL nafaka talep etmişti. Aktan ile anlaşma yoluna giden Deniz eski eşine 12.500 lira nafaka, 2 ev ve bir araba vermişti. Çağlayan Adliyesi'nde görülen dava 15 dakikada bitmişti.

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Eski eşine geri döndü! Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden evleniyor!

Birbirlerine yakın evlerde oturan Özcan Deniz ile Feyza Aktan karantina günlerini oğullarıyla birlikte Özcan Deniz'in evinde geçiriyorlardı.

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Eski eşine geri döndü! Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden evleniyor!

Özcan Deniz ise Feyza Aktan'ın bu süreçte yeniden evlenmeye karar verdikleri iddia edildi.

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Eski eşine geri döndü! Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden evleniyor!

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Kuzey'in doğum günü olan 30 Nisan'da ikinci kez evlilik teklifi eden Özcan Deniz'e eski eşinin cevabı 'evet' oldu.