Eski eşine geri döndü! Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden evleniyor!

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra oğulları Kuzey'i kucağına almışlardı. Evliliklerinde sorunlar yaşayan ikili 15 ay sonra tek celsede boşandı. Ayrılmalarına rağmen ilişkilerini sonlandırmayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, birbirlerine yakın evlerde yaşarlarken karantina sürecini de birlikte geçirmeye başladı. İkilinin bu süreçte yeniden evlenmeye karar verdiği iddia edildi.