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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Eski eşi Feyza Aktan’a dava açan Özcan Deniz’e tepki yağdı! "Asıl zalim sensin…" Eski eşi Feyza Aktan’a dava açan Özcan Deniz’e tepki yağdı! "Asıl zalim sensin…"
2018 yılında nikah masasına oturan ancak sadece 15 ay evli kalan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Deniz, boşanma protokolünde eşine verdiği evi şimdi geri almanın peşine düştü. Deniz, eski eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri sürerek suç duyusunda bulundu. Feyza Aktan'ın yaptığı açıklama sonrası zehir zemberek açıklamalarda bulunan Deniz'e tepki yağdı. Sabah yazarı yazarı Ömer Karahan'da ikili arasındaki çekişmeyi köşesine taşıdı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 10:13
Özcan Deniz geçtiğimiz yıl boşandığı Feyza Aktan'ın Sarıyer'de kendisine ait evi gasp ettiğini ve boşaltmadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiğini belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sonrasında Feyza Aktan, "Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak önüme konulan boşanma protokolünü olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul gibi hiçbir talebim olmamıştır" açıklamasında bulundu.
ÇİRKİN BİR HAREKET
Gayet açık ve net… Aktan, "Boşanma protokolünde bu evde oturabileceğim yazılıdır" diyor. Ortada ne gasp var, ne usulsüzlük. Deniz, boşanma protokolünde verdiği evi şimdi geri almanın peşine düşüyor. Sanırsın bu ibare küçük yazılıydı veya protokolü hazırlayanlar da Özcan Deniz'in hukuk ekibi değildi…
Nereden baksanız çirkin bir hareket. Özcan Deniz, belki 'Pişmanlıkla nasıl bunu yaptım?' diye düşünür derken o da ne! Deniz eski eşine zehir zemberek açıklamalarda bulunuyor oğlu Kuzey'e yazdığı mektup üzerinden:
"Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol... Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için... Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli. Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim... Bana 'Babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'Hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam olacağım...'