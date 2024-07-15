16 Temmuz 2024, Salı
Eski aşklar aynı dizide... Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu’nun eski sevgilisi bakın hangi oyuncuymuş!
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu özel hayatıyla yakın takibe alındı. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin de oyuncu olduğunu duyunca şaştı kaldı. Emanet dizisiyle yıldızı parlayan Türkoğlu, bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşamış. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu yıllar önce bakın kiminle sevgiliymiş...
Giriş: 15.07.2024 10:48 Güncelleme: 16.07.2024 09:26
- 1
- 117
- 2
- 117
- 3
- 117
- 4
- 117
- 5
- 117