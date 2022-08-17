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Haberler Galeri Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesiyle zor günler geçiren Ece Erken’le ilgili bomba iddia! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesiyle zor günler geçiren Ece Erken’le ilgili bomba iddia! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

Ece Erken'den yılın aşk bombası… Ünlü sunucu Ece Erken'in, geçen sene evlendiği avukat eşi Mahmut Yazıcıoğlu, ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşadığı acılı günleri oğlu Eymen'e sarılıp atlatmaya çalışan Ece Erken'in, acı kaybından 7 ay sonra kalbinin kapılarını aşka açtığı dedikoduları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sunucunun, Ankaralı iş insanı Hayrettin Coşkun'un gösterdiği ilgiye kayıtsız kalamadığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 10:13
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesiyle zor günler geçiren Ece Erken’le ilgili bomba iddia! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

Ece Erken ile ilgili bomba aşk iddiası… Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu 7 ay önce toprağa vermişti. Zorlu günler geçiren Ece Erken gönlünü bir iş insanına mı kaptırdı? Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Ece Erken'i ve Hayrettin Coşkun'u kaleme aldı. İşte yılın aşk bombasının ayrıntıları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesiyle zor günler geçiren Ece Erken’le ilgili bomba iddia! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

DOSTLUKLARI BİTİREN AŞK…

Bu aşk hikayesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Ece Erken'in, zorlu sürecinde yanından ayrılmayan yakın dostu Sezer Çakır ile Coşkun yüzünden aralarının açıldığı söyleniyor.

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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesiyle zor günler geçiren Ece Erken’le ilgili bomba iddia! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

Ünlü iş insanı, Çakır ile yakınlaşırken, Erken ile tanışıp ona ilgi göstermeye başladı. Bunun üzerine Çakır'ın Erken ile dostluğunu bitirdiği konuşuluyor.

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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesiyle zor günler geçiren Ece Erken’le ilgili bomba iddia! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

Geçen yıl evlendiği avukat eşi Mahmut Yazıcıoğlu'nu, ocak ayında silahlı saldırıda kaybeden sunucu Ece Erken'in, bu süreçte yanından hiç ayrılmayan kankası Sezer Çakır ile arasının açıldığını duydum.

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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesiyle zor günler geçiren Ece Erken’le ilgili bomba iddia! Yeni bir aşka yelken mi açtı?

BOMBA DEDİKODULAR…

Erken'in, zor günlerinde en büyük destekçisi olan ve dostlukları yıllara dayanan Çakır ile arasının neden bozulduğuna dair ortalarda bomba bir dedikodu dolaşıyor.