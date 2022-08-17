17 Ağustos 2022, Çarşamba
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayete kurban gitmesiyle zor günler geçiren Ece Erken’le ilgili bomba iddia! Yeni bir aşka yelken mi açtı?
Ece Erken'den yılın aşk bombası… Ünlü sunucu Ece Erken'in, geçen sene evlendiği avukat eşi Mahmut Yazıcıoğlu, ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşadığı acılı günleri oğlu Eymen'e sarılıp atlatmaya çalışan Ece Erken'in, acı kaybından 7 ay sonra kalbinin kapılarını aşka açtığı dedikoduları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sunucunun, Ankaralı iş insanı Hayrettin Coşkun'un gösterdiği ilgiye kayıtsız kalamadığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 10:13
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