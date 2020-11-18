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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin ismini açıkladı Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler doğacak bebeklerinin ismini açıkladı
2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor.
"İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım" diyen Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci bebeklerinin ismini açıkladı. Giriş Tarihi: 18.11.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 16:09
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz yıl evlenmiş ve ilk çocukları Kuzeyi de ekim ayında kucaklarına almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını duyuran Berfu Yenenler, bu kez de doğacak olan oğlunun adını açıkladı.
'METE EMMİ SAĞLIKLA GEL'
Yenenler, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuna,
"Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete Emmi sağlıkla kucağımıza gel" notunu düştü.
Çiftin 2019 yılında doğan Kuzey adından bir erkek çocukları daha var.
Öte yandan Yenenler, geçtiğimiz haftalarda belirginleşen karnı ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.