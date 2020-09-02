Eser Yenenler’den şaşırtan açıklama: Oğuzhan Koç'la görüşmeyi düşünmüyorum

Pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde geçirdiklerini anlatan Yenenler, "Orada vaktimi spor yaparak ve oğlumla geçirdim. Çocukla muhabbete başladım. Daha anne, baba demedi ama bir ara 'Anni' dedi. Bugün de ilk defa yemek yemek için evden çıktım. Hep evdeyiz. İkinci dalga meselesinden de tırsıyoruz. O yüzden önlemlerimizi aldık. Çocuk daha küçük. O yüzden hiçbir riske girmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.



