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Eser Yenenler’den şaşırtan açıklama: Oğuzhan Koç'la görüşmeyi düşünmüyorum

Eser Yenenler önceki gün eşi Berfu Yenenler ile Yeniköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yenenler, koronavirüs nedeniyle çok korktuklarını ve ilk defa dışarı çıktıklarını söyledi. Çeşme'ye tatile giden yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un önlemlerini aldığını söyleyen Yenenler, döndüklerinde onları karantinada tutacağını ve görüşmeyeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 02.09.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 08:47
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Eser Yenenler’den şaşırtan açıklama: Oğuzhan Koç'la görüşmeyi düşünmüyorum

Eser- Berfu Yenenler çifti, önceki gün Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda objektiflere takıldı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, "90 günde zayıflama kararı aldım. 15 kilo verdim, hedefim 15 kilo daha vermek. İki aydır aşırı diyet yapıyorum. Bir dönem ameliyat olmayı düşündüm ama kendime son bir şans daha vermeyi denedim. Ameliyat çok kafamıza yatmadı" dedi.

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Eser Yenenler’den şaşırtan açıklama: Oğuzhan Koç'la görüşmeyi düşünmüyorum

Berfu Yenenler de eşine destek çıkarak, "Çok iradeli, azmine hayran kaldım. Başaracağına inanıyorum" diye konuştu.

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Eser Yenenler’den şaşırtan açıklama: Oğuzhan Koç'la görüşmeyi düşünmüyorum

Pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde geçirdiklerini anlatan Yenenler, "Orada vaktimi spor yaparak ve oğlumla geçirdim. Çocukla muhabbete başladım. Daha anne, baba demedi ama bir ara 'Anni' dedi. Bugün de ilk defa yemek yemek için evden çıktım. Hep evdeyiz. İkinci dalga meselesinden de tırsıyoruz. O yüzden önlemlerimizi aldık. Çocuk daha küçük. O yüzden hiçbir riske girmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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Eser Yenenler’den şaşırtan açıklama: Oğuzhan Koç'la görüşmeyi düşünmüyorum

'OĞUZHAN'LA GÖRÜŞMEYECEĞİM'

Yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un pandemiye rağmen Çeşme'de tatilde olduğunun hatırlatılması üzerine oyuncu, "Onlar orada çok dikkatli davranıyor. Önlemlerini aldıklarını söylüyorlar" dedi.

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Eser Yenenler’den şaşırtan açıklama: Oğuzhan Koç'la görüşmeyi düşünmüyorum

Yenenler, sözlerine, "Yoksa görüşmeyiz. Oğuzhan dönmüş galiba ama 14 gün görüşmeyi planlamıyorum. Onu karantinada tutacağım. Kimseyle de görüşmedik, korkuyoruz. Herkes tatilde bizim de canımız çekiyor" diyerek devam etti.