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Eser Yenenler’den şaşırtan açıklama: Oğuzhan Koç'la görüşmeyi düşünmüyorum
Eser Yenenler önceki gün eşi Berfu Yenenler ile Yeniköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yenenler, koronavirüs nedeniyle çok korktuklarını ve ilk defa dışarı çıktıklarını söyledi. Çeşme'ye tatile giden yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un önlemlerini aldığını söyleyen Yenenler, döndüklerinde onları karantinada tutacağını ve görüşmeyeceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 02.09.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 08:47
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