Enis Batur ölümden döndü! Aracıyla takla attı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, lüks aracı ile Etiler'de kaza yaptı. Orta refüjde bulunan araca çarpan Batur feci kazayı yara almadan kurtuldu. Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer, kaza sonrası büyük panik yaşarken lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.