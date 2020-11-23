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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Enis Batur ölümden döndü! Aracıyla takla attı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur, lüks aracı ile Etiler'de kaza yaptı. Orta refüjde bulunan araca çarpan Batur feci kazayı yara almadan kurtuldu. Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer, kaza sonrası büyük panik yaşarken lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
Giriş Tarihi: 23.11.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 12:54
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle bugün saat 11.00'de kaza yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ölümden dönen Batur kazada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı.
YARA ALMADAN KURTULDU
Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer büyük panik yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Enes Batur'a alkol testi uygulayan trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.
LÜKS ARACI KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer'in içerisinde bulunduğu 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi.