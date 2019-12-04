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Engin Altan Düzyatan'ın dizisi bitti aldığı kararla sevenlerini üzdü

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul sonrası başladığı yeni dizisinde hayal kırıklığı yaşadı. Reytinglerde çakılan dizinin yıldızı Engin Altan Düzyatan, dün akşam son kez izleyici karşısına çıktı. Engin Altan Düzyatan, 7. bölümde biten dizisi sonrası bir karar aldı. Çıkan habeler sonrası usta oyuncunun hayranları çoke oldu. İşte Engin Altan Düzyatan'ın sevenlerini üzen kararı.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 14:52
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Engin Altan Düzyatan'ın dizisi bitti aldığı kararla sevenlerini üzdü

Kurşun dizisi reytinglerde çakılmasının ardından 7. bölümde final yaptı, gözler Engin Altan Düzyatan'a çevrildi. Milyonların izlediği Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından başladığı projede istediği başarıyı yakalayamayan Engin Altan Düzyatan'ın dizisi dün akşam son kez ekrana geldi.

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Engin Altan Düzyatan'ın dizisi bitti aldığı kararla sevenlerini üzdü

Engin Altan Düzyatan, 7. bölümde biten dizisi sonrası bir karar aldı. Çıkan habeler sonrası usta oyuncunun hayranları çoke oldu. İşte Engin Altan Düzyatan'ın sevenlerini üzen kararı.

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Engin Altan Düzyatan'ın dizisi bitti aldığı kararla sevenlerini üzdü

Engin Altan Düzyatan bir süre ekranlara ara verecek. Engin Altan Düzyatan'ın bu kararı sonrası sevenleri şoke oldu.

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Engin Altan Düzyatan'ın dizisi bitti aldığı kararla sevenlerini üzdü

Hayranları tarafından ilgi odağı olan usta oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Ertuğrul dizisindeki görüntülerini paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..

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Engin Altan Düzyatan'ın dizisi bitti aldığı kararla sevenlerini üzdü

Engin Altan Düzyatan