Engin Altan Düzyatan'ın dizisi bitti aldığı kararla sevenlerini üzdü

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul sonrası başladığı yeni dizisinde hayal kırıklığı yaşadı. Reytinglerde çakılan dizinin yıldızı Engin Altan Düzyatan, dün akşam son kez izleyici karşısına çıktı. Engin Altan Düzyatan, 7. bölümde biten dizisi sonrası bir karar aldı. Çıkan habeler sonrası usta oyuncunun hayranları çoke oldu. İşte Engin Altan Düzyatan'ın sevenlerini üzen kararı.