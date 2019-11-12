Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ile yeni fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisi ile büyük bir kitleye ulaşırken, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Eşi Neslişah Alkoçlar'la gündemden düşmeyen Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar'la verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları gündem oldu. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.