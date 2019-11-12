12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ile yeni fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisi ile büyük bir kitleye ulaşırken, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Eşi Neslişah Alkoçlar'la gündemden düşmeyen Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar'la verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları gündem oldu. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 16:23
  • 1
  • 72
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ile yeni fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Neslişah Alkoçlar'ın eşi Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri olan baldız Aslışah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan ile olan yeni fotoğrafını paylaştı. Dikkatleri üzerine çeken ikilinin fotoğrafı internet dünyasına damga vurdu.

  • 2
  • 72
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ile yeni fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Magazin dünyasının gündemine oturan ikilinin fotoğrafı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Merak edilen Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları araştırıldı.

  • 3
  • 72
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ile yeni fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın olay olan fotoğrafları.

  • 4
  • 72
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ile yeni fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Aslışah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan

  • 5
  • 72
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ile yeni fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Aslışah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan