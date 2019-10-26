Engin Altan Düzyatan baldızıyla fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Diriliş Ertuğrul adlı dizide Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah'ın doğum gününden bir fotoğraf paylaştı. Geçtiğimiz günlerde tüm ailenin bir arada olduğu doğum günü kutlamasından ortaya çıkan renkli görüntüler, hem Hülya Koçyiğit hem de Neslişah Alkoçlar hayranlarının yüzünü güldürse de, Düzyatan hayranları için bu durum tam tersi oldu. Engin Altan Düzyatan ve baldızı Neslişah Alkoçlar'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızının gündem olan o fotoğrafı..