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Engin Altan Düzyatan baldızıyla fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Diriliş Ertuğrul adlı dizide Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah'ın doğum gününden bir fotoğraf paylaştı. Geçtiğimiz günlerde tüm ailenin bir arada olduğu doğum günü kutlamasından ortaya çıkan renkli görüntüler, hem Hülya Koçyiğit hem de Neslişah Alkoçlar hayranlarının yüzünü güldürse de, Düzyatan hayranları için bu durum tam tersi oldu. Engin Altan Düzyatan ve baldızı Neslişah Alkoçlar'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızının gündem olan o fotoğrafı..

Giriş Tarihi: 26.10.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 06:59
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Engin Altan Düzyatan baldızıyla fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz akşam Alkoçlar ailesi ile birlikte baldızı Aslışah Alkoçlar'ın doğum günü kutlamasındaydı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Engin Altan Düzyatan'ın yüzündeki değişimi fark eden hayranları, Düzyatan'ın kilo aldığı ve bir anda çöktüğü şeklinde yorumlarda bulundu. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan ve ailesi...

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Engin Altan Düzyatan baldızıyla fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

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Engin Altan Düzyatan baldızıyla fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

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Engin Altan Düzyatan baldızıyla fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Savaş Başar - Kemal Başar

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Engin Altan Düzyatan baldızıyla fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil