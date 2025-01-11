11 Ocak 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Engin Altan Dünyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın ilk göz ağrısı 9 yaşında!

Engin Altan Dünyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın ilk göz ağrısı 9 yaşında!

Hülya Koçyiğit'in torunu ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden olan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altın Düzyatan çifti, mutlu aile hayatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak oğulları Emir Aras'ın doğum günü partisiyle gündeme gelen Düzyatan çifti, o anları Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte ünlü çiftin 'İlk göz ağrımız' notuyla paylaştığı kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 09:17
Engin Altan Dünyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın ilk göz ağrısı 9 yaşında!

Eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında Engin ALtan Düzyatan ile nikah masasına oturdu.

Engin Altan Dünyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın ilk göz ağrısı 9 yaşında!

2016 yılında Emir Aras Düzyatan adında erkek bebeklerini dünyaya getiren çift, ardından kızları Alara'ya kavuştu.

Engin Altan Dünyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın ilk göz ağrısı 9 yaşında!

Mutlu evlilikleriyle adından söz ettiren çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündemde...

Engin Altan Dünyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın ilk göz ağrısı 9 yaşında!

Çiftin ilk çocukları Emir Aras, 9 Ocak'ta 9. yaşına girdi. Neslişah Alkoçlar, Instagram hesabından oğlunun doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Engin Altan Dünyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın ilk göz ağrısı 9 yaşında!

"İLK GÖZ AĞRIMIZ"

Alkoçlar paylaşımına, "Dün ilk göz ağrımız, doğduğu andan itibaren her gün şükür sebebimiz , her geçen gün insanlığına, merhametine, kalbine hayran olduğumuz …canımızın içi oğlumuzun 9. Yaş doğum gününü kutladık. hayatımızı mutluluk ve gururla doldurduğun için sana çok teşekkür ederiz. senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım" notu düştü.

Engin Altan Dünyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın ilk göz ağrısı 9 yaşında!

Çiftin çocuklarına düzenlediği doğum günü konsepti de oldukça dikkat çekti.