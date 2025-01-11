11 Ocak 2025, Cumartesi
Engin Altan Dünyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın ilk göz ağrısı 9 yaşında!
Hülya Koçyiğit'in torunu ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden olan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altın Düzyatan çifti, mutlu aile hayatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak oğulları Emir Aras'ın doğum günü partisiyle gündeme gelen Düzyatan çifti, o anları Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte ünlü çiftin 'İlk göz ağrımız' notuyla paylaştığı kareler...
Giriş Tarihi: 11.01.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 09:17