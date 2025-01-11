Engin Altan Dünyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın ilk göz ağrısı 9 yaşında!

"İLK GÖZ AĞRIMIZ"

Alkoçlar paylaşımına, "Dün ilk göz ağrımız, doğduğu andan itibaren her gün şükür sebebimiz , her geçen gün insanlığına, merhametine, kalbine hayran olduğumuz …canımızın içi oğlumuzun 9. Yaş doğum gününü kutladık. hayatımızı mutluluk ve gururla doldurduğun için sana çok teşekkür ederiz. senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım" notu düştü.