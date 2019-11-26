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Emmy Ödülü'nü kazanan Haluk Bilginer'le ilgili şaşırtan gerçek!

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Bilginer, ödülünü aldıktan sonra "Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum." açıklamasında bulundu. Milyonlar Emmy Ödülleri'ne layık görülen Haluk Bilginer'le ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Usta oyuncuyla ilgili bir gerçek duyanları oldukça şaşırtıyor. İşte Haluk Bilginer'le ilgili herkesi şaşırtan o gerçek...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 05:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 05:26
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Emmy Ödülü'nü kazanan Haluk Bilginer'le ilgili şaşırtan gerçek!

Usta oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Şahsiyet dizisindeki rolüyle Emmy Ödülleri'ne layık görülen Haluk Bilginer'in herkesi şaşırtan yaşı...

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Emmy Ödülü'nü kazanan Haluk Bilginer'le ilgili şaşırtan gerçek!

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

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Emmy Ödülü'nü kazanan Haluk Bilginer'le ilgili şaşırtan gerçek!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Emmy Ödülü'nü kazanan Haluk Bilginer'le ilgili şaşırtan gerçek!

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983

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Emmy Ödülü'nü kazanan Haluk Bilginer'le ilgili şaşırtan gerçek!

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963