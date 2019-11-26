Emmy Ödülü'nü kazanan Haluk Bilginer'le ilgili şaşırtan gerçek!

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Bilginer, ödülünü aldıktan sonra "Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum." açıklamasında bulundu. Milyonlar Emmy Ödülleri'ne layık görülen Haluk Bilginer'le ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Usta oyuncuyla ilgili bir gerçek duyanları oldukça şaşırtıyor. İşte Haluk Bilginer'le ilgili herkesi şaşırtan o gerçek...