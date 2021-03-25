Emina Jahovic’in çantalarının fiyatı dudak uçuklattı!

İşte Emina Jahovic konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

*Mustafa Bey'le Haziran 2018'de anlaşmalı olarak boşandık. Anlaşmalı boşanırken de karşılıklı olarak birtakım sorumlulukları kabul ettiğimizi, mahkeme önünde protokole yazarak imzaladık. Çocuklarımın sağlık sigortası ve iştirak nafakası da bunlardan biridir. Ancak boşandıktan çok kısa bir süre sonra tüm sorumluluklar bana aktarılmaya başlandı.