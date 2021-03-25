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Emina Jahovic’in çantalarının fiyatı dudak uçuklattı!

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, bir süre önce Dubai'de tatile çıkmıştı. Tatilinden fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Jahovic, çantalarıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü markaların çantalarını kullanan Jahovic'in ödediği ücret dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 10:20
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Emina Jahovic’in çantalarının fiyatı dudak uçuklattı!

Bir süredir tatil için Dubai'ye giden Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün taktığı minik çantalarıyla dikkat çekti.

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Emina Jahovic’in çantalarının fiyatı dudak uçuklattı!

Dünyaca ünlü markalara ait olan çantalarıyla kıyafetlerini tamamlayan Jahovic, bunun için kesenin ağzını açtı.

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Emina Jahovic’in çantalarının fiyatı dudak uçuklattı!

Şarkıcı, siyah kol çantasına 37 bin lira, kahverengi tonlarındaki mini kutu çantasına ise 17 bin lira ödedi.

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Emina Jahovic’in çantalarının fiyatı dudak uçuklattı!

Emina Jahovic, bir süre önce eski eşi Mustafa Sandal'la yaşadığı nafaka kriziyle gündeme gelmişti. Sandal'ın 26 aydır nafaka ödemediğini belirten Jahovic, dava açmıştı.

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Emina Jahovic’in çantalarının fiyatı dudak uçuklattı!

İşte Emina Jahovic konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

*Mustafa Bey'le Haziran 2018'de anlaşmalı olarak boşandık. Anlaşmalı boşanırken de karşılıklı olarak birtakım sorumlulukları kabul ettiğimizi, mahkeme önünde protokole yazarak imzaladık. Çocuklarımın sağlık sigortası ve iştirak nafakası da bunlardan biridir. Ancak boşandıktan çok kısa bir süre sonra tüm sorumluluklar bana aktarılmaya başlandı.