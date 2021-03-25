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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Emina Jahovic’in çantalarının fiyatı dudak uçuklattı!
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, bir süre önce Dubai'de tatile çıkmıştı. Tatilinden fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Jahovic, çantalarıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü markaların çantalarını kullanan Jahovic'in ödediği ücret dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 25.03.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 10:20
Bir süredir tatil için Dubai'ye giden Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün taktığı minik çantalarıyla dikkat çekti.
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Dünyaca ünlü markalara ait olan çantalarıyla kıyafetlerini tamamlayan Jahovic, bunun için kesenin ağzını açtı.
Şarkıcı, siyah kol çantasına 37 bin lira, kahverengi tonlarındaki mini kutu çantasına ise 17 bin lira ödedi.
Emina Jahovic, bir süre önce eski eşi Mustafa Sandal'la yaşadığı nafaka kriziyle gündeme gelmişti. Sandal'ın 26 aydır nafaka ödemediğini belirten Jahovic, dava açmıştı.
İşte Emina Jahovic konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
*Mustafa Bey'le Haziran 2018'de anlaşmalı olarak boşandık. Anlaşmalı boşanırken de karşılıklı olarak birtakım sorumlulukları kabul ettiğimizi, mahkeme önünde protokole yazarak imzaladık. Çocuklarımın sağlık sigortası ve iştirak nafakası da bunlardan biridir. Ancak boşandıktan çok kısa bir süre sonra tüm sorumluluklar bana aktarılmaya başlandı.