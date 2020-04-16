Ekonomik zorluk yaşayan Serdar Ortaç borcunu açıklamıştı! İşte Serdar Ortaç’ın aylık geliri

Serdar Ortaç "Bu süreçte maddi zorluk yaşıyorum. Çünkü konserlerimiz iptal oldu. Bankadan 5 milyon TL kredi çekmiştim. Ödemeleri haziran ayına kadar erteledim. Yoksa taksitlerine yetişemem. Sadece aylık ev kredi ödemem 120 bin TL. Eskisi gibi kira gelirim de yok. Bir lira para biriktirmeden yaşadım. Telifler sayesinde geçiniyorum" demişti.

