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Ekonomik zorluk yaşayan Serdar Ortaç borcunu açıklamıştı! İşte Serdar Ortaç’ın aylık geliri
Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı canlı yayında ekonomik zorluk yaşadığını açıklamıştı. Salgın nedeniyle konserlerine ara veren ve bu yüzden sıkıntı yaşayan Ortaç toplam borcunu açıklamıştı. 1990 yılından bu yana çalışan 50 yaşındaki popçunun aylık geliri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.04.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 13:12
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