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Haberler Galeri Ekonomik zorluk yaşayan Serdar Ortaç borcunu açıklamıştı! İşte Serdar Ortaç’ın aylık geliri

Ekonomik zorluk yaşayan Serdar Ortaç borcunu açıklamıştı! İşte Serdar Ortaç’ın aylık geliri

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı canlı yayında ekonomik zorluk yaşadığını açıklamıştı. Salgın nedeniyle konserlerine ara veren ve bu yüzden sıkıntı yaşayan Ortaç toplam borcunu açıklamıştı. 1990 yılından bu yana çalışan 50 yaşındaki popçunun aylık geliri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 13:12
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Ekonomik zorluk yaşayan Serdar Ortaç borcunu açıklamıştı! İşte Serdar Ortaç’ın aylık geliri

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Serdar Ortaç, Seçil Gür ile ayrılığının ardından Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçileriyle dertleşmeye başladı. Geçtiğimiz gün yeni bir canlı yayın yapan Serdar Ortaç yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahsetmişti.

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Ekonomik zorluk yaşayan Serdar Ortaç borcunu açıklamıştı! İşte Serdar Ortaç’ın aylık geliri

Serdar Ortaç "Bu süreçte maddi zorluk yaşıyorum. Çünkü konserlerimiz iptal oldu. Bankadan 5 milyon TL kredi çekmiştim. Ödemeleri haziran ayına kadar erteledim. Yoksa taksitlerine yetişemem. Sadece aylık ev kredi ödemem 120 bin TL. Eskisi gibi kira gelirim de yok. Bir lira para biriktirmeden yaşadım. Telifler sayesinde geçiniyorum" demişti.

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Ekonomik zorluk yaşayan Serdar Ortaç borcunu açıklamıştı! İşte Serdar Ortaç’ın aylık geliri

Serdar Ortaç her ay 120 bin TL ödediği İstinye'deki ikiz villasını eski eşi Chloe Loughnan ile oturmak için 2016'da tam 15 milyon TL'ye almıştı.

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Ekonomik zorluk yaşayan Serdar Ortaç borcunu açıklamıştı! İşte Serdar Ortaç’ın aylık geliri

Ünlü şarkıcı, 30 yıldır çalışmasına rağmen hesabını bilmemesini şöyle açıklamıştı:

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Ekonomik zorluk yaşayan Serdar Ortaç borcunu açıklamıştı! İşte Serdar Ortaç’ın aylık geliri

KUMARDA 50 MİLYON DOLAR GİTTİ!

"Kumarda 50 milyon dolar kaybettim. Ne apartmanlar, lüks daireler gitti! Mecidiyeköy'de 15 katlı plazam vardı. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Akıllı adam bunu yapmaz. Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar."