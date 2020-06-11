EDHO’nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca kendisini hedef alan meslektaşlarına isyan etti: ‘Şimdi neden sessizler?’

Kaynarca, bu bildiriye karşı şu açıklamayı yaptı:

'OYLAMA YAPTIK'

"Dizi ekibi olarak en az sizin kadar bu meseleye hassas yaklaştık. Kendi aramızda demokratik bir oylama yaparak büyük oy farkıyla çalışmaya devam kararı aldık. Yapımcılarımız çok ciddi maliyetler içeren virüs engelleyici önlemler aldı, işimize devam ettik dostlar, yani fırıncılar, marketler gibi.