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Haberler Galeri EDHO’nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca kendisini hedef alan meslektaşlarına isyan etti: ‘Şimdi neden sessizler?’

EDHO’nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca kendisini hedef alan meslektaşlarına isyan etti: ‘Şimdi neden sessizler?’

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, Oyuncular Sendikası'nın kendisini hedef alan sözlerine cevap verdi. Kaynarca'nın bir röportajında söylediği "Setler dursun diye bağıranlar şimdi nerede? Herkes şimdi çekimlere başlıyor" sözleri nedeniyle kendisiyle ilgili açıklama yapan sendikaya tepki gösteren Kaynarca, "Dolduruşa gelmişler, özür dilememi bekliyorlar." dedi.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 09:53
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EDHO’nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca kendisini hedef alan meslektaşlarına isyan etti: ‘Şimdi neden sessizler?’ GALERİ DEVAM EDİYOR

Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Oktay Kaynarca, Oyuncular Birliği Sendikası'nın bildirisine karşı bir açıklama yaptı.

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EDHO’nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca kendisini hedef alan meslektaşlarına isyan etti: ‘Şimdi neden sessizler?’

Sendika, Kaynarca'nın bir röportajında söylediği "Setler dursun diye bağıranlar şimdi nerede? Herkes şimdi çekimlere başlıyor" sözlerine "Meslektaşımızın bugünkü şartlarla Mart-Nisan ayındaki şartları kıyaslaması oldukça hatalı bir yaklaşımdır" diye birçok oyuncunun imzaladığı bir bildiriyle cevap vermişti.

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EDHO’nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca kendisini hedef alan meslektaşlarına isyan etti: ‘Şimdi neden sessizler?’

Kaynarca, bu bildiriye karşı şu açıklamayı yaptı:

'OYLAMA YAPTIK'

"Dizi ekibi olarak en az sizin kadar bu meseleye hassas yaklaştık. Kendi aramızda demokratik bir oylama yaparak büyük oy farkıyla çalışmaya devam kararı aldık. Yapımcılarımız çok ciddi maliyetler içeren virüs engelleyici önlemler aldı, işimize devam ettik dostlar, yani fırıncılar, marketler gibi.

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EDHO’nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca kendisini hedef alan meslektaşlarına isyan etti: ‘Şimdi neden sessizler?’

Setlerin iptali konusundaki ısrarlarınıza daha fazla duyarsız kalmamak adına iki ay önce erken final yaptık. 150 kişi iki ay daha az para götürebildi evlerine. O zamanki şartlarla şimdiki şartlar aynı. O dönem 'Setler iptal edilsin' diyenler, şimdi başlayan setlere niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Keşke set emekçilerinin bu çalışmadıkları iki ayını da nasıl kapatacaklarına dair istatiksel bir çalışma yapsaydınız."

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EDHO’nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca kendisini hedef alan meslektaşlarına isyan etti: ‘Şimdi neden sessizler?’

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi çekimlerin devam ettiği dönemde, dünya standartlarında aldığı önlemlerle coronavirüse savaş açmıştı. Çekimlerin yapıldığı mekanlarda bugüne kadar görülmemiş önlemler alan yapım ekibi hem sektöre hem de Türkiye'ye örnek oldu.