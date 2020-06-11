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EDHO’nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca kendisini hedef alan meslektaşlarına isyan etti: ‘Şimdi neden sessizler?’
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, Oyuncular Sendikası'nın kendisini hedef alan sözlerine cevap verdi. Kaynarca'nın bir röportajında söylediği "Setler dursun diye bağıranlar şimdi nerede? Herkes şimdi çekimlere başlıyor" sözleri nedeniyle kendisiyle ilgili açıklama yapan sendikaya tepki gösteren Kaynarca, "Dolduruşa gelmişler, özür dilememi bekliyorlar." dedi.
Giriş Tarihi: 11.06.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 09:53
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