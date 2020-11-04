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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri EDHO'da kartlar yeniden dağıtılıyor! Artık pençeler gösteriliyor! Hızır ise... EDHO'da kartlar yeniden dağıtılıyor! Artık pençeler gösteriliyor! Hızır ise...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinde adeta fırtınalar kopacak. Alparslan'ın kurduğu plan artık çemberin herkes için daraldığı anlamına gelmektedir. Hızır reis, üstüne toz kondurmadığı yeğeni Alparslan'ın canını korumak için hasmıyla işbirliği yapmasına dahi razı oluyur. Yaman'ın hedefi artık Alpaslan'ın tamda kendisidir. Hayranları ATV'nin fenomen dizisinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.
Giriş Tarihi: 04.11.2020 23:40 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 23:47
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kartlar yeniden dağıtılacak. Alpaslan ve Şahin Ağa'nın arkasından iş çevirmesi sonrasında küplere binen Hızır Reis şok bir karara imza atıyor. Alpaslan kendi yolunu çizmeye karar verirken, Yaman'ın asıl hedefi haline gelmiştir. Bahar ise Çakırbeyli ailesinin kalbine girmek için Hızır Ali kozunu devreye sokuyor. Bahar'ın işlemeleri sonrasında İlyas ile Ömür arasında kara kediler gezmeye başlamıştır. Bütün silahlar artık Korkmazlar'a çevrilirlen, hedef olmamak için Hızır'ın planı devreye giriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR!
Alpaslan'ın kendi yolunu çizmesi ve masanın üyelerini kurtarması sonrasında Yaman'ın ilk hedefi olmuştur. Hızır ise yeğenini uzaktan da olsa korumak için planlarını hazırlamıştır. Bahar ise Çakırbeyli ailesinin kalbine girmek için Hızır Ali kozunu devreye sokuyor. Ancak hesaba katmadığı şeyler vardır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 170. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.
Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.
Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır.