EDHO'da kartlar yeniden dağıtılıyor! Artık pençeler gösteriliyor! Hızır ise...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR!

Alpaslan'ın kendi yolunu çizmesi ve masanın üyelerini kurtarması sonrasında Yaman'ın ilk hedefi olmuştur. Hızır ise yeğenini uzaktan da olsa korumak için planlarını hazırlamıştır. Bahar ise Çakırbeyli ailesinin kalbine girmek için Hızır Ali kozunu devreye sokuyor. Ancak hesaba katmadığı şeyler vardır.