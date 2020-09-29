EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6. sezon tanıtımı yayınlandı. Heyecan dolu fragman ile yeni sezona dair ipuçları ortaya çıktı. Dizinin yeni sezonunda Adnan Biricik, Pelin Akil ve Engin Benli kadroya dahil oldu. 166. bölüm itibarıyla masada Kimsesiz Doğan'ın oturacağı görülüyor. Hızır'ın düşmanına bombalı saldırı düzenlediği tanıtımda, Çakırbeyli ailesinden acı bir kayıp verildiği görülüyor. Peki, EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL