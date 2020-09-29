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Haberler Galeri EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor?

EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6. sezon tanıtımı yayınlandı. Heyecan dolu fragman ile yeni sezona dair ipuçları ortaya çıktı. Dizinin yeni sezonunda Adnan Biricik, Pelin Akil ve Engin Benli kadroya dahil oldu. 166. bölüm itibarıyla masada Kimsesiz Doğan'ın oturacağı görülüyor. Hızır'ın düşmanına bombalı saldırı düzenlediği tanıtımda, Çakırbeyli ailesinden acı bir kayıp verildiği görülüyor. Peki, EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 11:18
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EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor?

EDHO 166. bölüm bu akşam var mı? Salı akşamlarının reyting rekorları kıran, ATV'de başarılı 5 sezon geçiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin takipçileri heyecan içinde yeni sezonun başlangıç tarihini araştırıyor. Yayınlanan yeni sezon fragmanı ile birlikte yeni bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Peki, EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor?

EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salı günlerine damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ekim ayının ilk haftası başlaması bekleniyor. Yeni sezon tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor?

EDHO'DAN 3 BOMBA TRANSFER!

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Kurtlar Vadisi'nde avukat Nizamettin Güvenç olarak tanınan Adnan Biricik ve son olarak Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle dikkat çeken Engin Benli yeni sezonda kadroda yer alacak

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EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor?

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil 17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır.

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EDHO yeni bölüm bu akşam var mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlıyor?

ADNAN BİRİCİK KİMDİR?

Adnan Biricik (9 Haziran 1959), Türk aktör. Orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayıp, üniversite "lisans" eğitimi için, Ankara'ya taşındı. 1978 yılında Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü "yüksek" kısmından mezun oldu. Mezun olduğu senenin ertesinde kurulan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosu ile görev alarak, Devlet Tiyatroları'na katıldı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Bazılarında da ödül sahibi oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, gerek radyo tiyatrosu, gerek seslendirme, gerekse, televizyon ve sinema alanlarında çalışmalar yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev yapmaktadır.