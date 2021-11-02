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Haberler Galeri EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? 26 Ekim'de yayınlanması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu henüz yayınlanmadı. Salı günleri ekranlara gelen dizinin bugün de yayın akışında olmaması nedeniyle dizinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:11
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EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün bugünkü yayın akışında yer almaması nedeniyle dizinin ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin takipçileri internet üzerinden "EDHO yeni bölüm ne zaman?" "EDHO 7. sezon yayın tarihi belli oldu mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezon başlangıç tarihi 26 Ekim olarak duyurulmuştu. Ancak dizinin ATV yayın akışında yer almaması nedeniyle dizinin yeni bölüm tarihi için meraklı bekleyiş başladı. Ancak dizinin ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO BİTTİ Mİ?

Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım "EDHO final mi yaptı?" sorularını gündeme getirdi. Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

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EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın..."