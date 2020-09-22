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Haberler Galeri EDHO 6. sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm ne zaman?

EDHO 6. sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 165'inci bölümünde Hızır bir kez daha ihanete uğramıştı. Ama bu kez sevdiği, beraber hareket ettiği dostları tarafından… Heyecan dolu sezon finalinin ardından izleyiciler yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başlamıştı. Bazı dizilerin yeni sezona başlaması ile birlikte EDHO'nun yeni sezonu için araştırmalar hız kazandı.

Giriş Tarihi: 22.09.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 13:51
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EDHO 6. sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm ne zaman?

EDHO 6. sezon ne zaman başlayacak? Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6. sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin sezon finalinde, masaya barış teklifi yapıp ancak asıl planı masa üyelerini öldürmek olan Feyyaz'ın hain planını Hızır bozmuştu. Yeni sezonda neler olacağı heyecanla beklenirken, dizinin ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, EDHO 6. sezon fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO 6. sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm ne zaman?

EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salı günlerine damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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EDHO 6. sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm ne zaman?

İşte EDHO'nun sezon açılış tarihleri:

2. sezon ilk bölümü 20 Eylül 2016 Salı

3. sezon ilk bölümü 19 Eylül 2017 Salı

4. sezon ilk bölümü 25 Eylül 2018 Salı

5. sezon ilk bölümü 24 Eylül 2019 Salı

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EDHO 6. sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm ne zaman?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hızır bir kez daha ihanete uğrar. Ama bu kez sevdiği, beraber hareket ettiği dostları tarafından… Uzun zamandır gerçek kimliğini saklayan Feyyaz amacına ulaşmıştır. Artık hain planlarını hayata geçirebilecektir. Ama önce masanın hâkimiyetini ele geçirmelidir.

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EDHO 6. sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm ne zaman?

Bunun için önce Hızır'ı daha sonra da masanın beyni olarak gördüğü Alpaslan'ı bertaraf etmek istemektedir. Yani namlunun ucuna bu iki ismi koyar. "Kasaplar" lakaplı organize çete ise Türkiye'ye gelmiştir. Ancak onlar Feyyaz'dan farklı düşünmektedirler. Hızır ve Alpaslan'dan ziyade ona yakın olan "kas gücü"nü vurma planlarını Feyyaz'a anlatırlar.