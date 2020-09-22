EDHO 6. sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 165'inci bölümünde Hızır bir kez daha ihanete uğramıştı. Ama bu kez sevdiği, beraber hareket ettiği dostları tarafından… Heyecan dolu sezon finalinin ardından izleyiciler yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başlamıştı. Bazı dizilerin yeni sezona başlaması ile birlikte EDHO'nun yeni sezonu için araştırmalar hız kazandı.

Giriş Tarihi: 22.09.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 13:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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