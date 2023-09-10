Ecem Karavus’tan şiddet itirafı! Ünlü isimlerden destek mesajları yağdı: Yalnız değilsin buradayız

'İMKANLARIM KISITLI'

"Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanlarım kısıtlı çünkü 50 gündür kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum."