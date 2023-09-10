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Haberler Galeri Ecem Karavus’tan şiddet itirafı! Ünlü isimlerden destek mesajları yağdı: Yalnız değilsin buradayız

Ecem Karavus’tan şiddet itirafı! Ünlü isimlerden destek mesajları yağdı: Yalnız değilsin buradayız

Pis Yedili dizisinde canlandırdığı 'Alice' karakteriyle adını duyuran Ecem Karavus, şiddet itirafıyla gündeme oturdu. Instagram hesabından bir video yayınlayan genç oyuncu, 50 gündür ailesi tarafından psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını belirtti. Karavus'a ünlü isimlerden destek yorumları yağdı.

Giriş Tarihi: 10.09.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 13:44
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Ecem Karavus’tan şiddet itirafı! Ünlü isimlerden destek mesajları yağdı: Yalnız değilsin buradayız

Pis Yedili ve Dinle Sevgili dizilerinde rol alan gen oyuncu Ecem Karavus, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 50 gündür ailesinde psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü söyledi.

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Ecem Karavus’tan şiddet itirafı! Ünlü isimlerden destek mesajları yağdı: Yalnız değilsin buradayız

Makyaj yaptığı bir video yayınlayan Ecem Karavus şu ifadeleri kullandı:

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Ecem Karavus’tan şiddet itirafı! Ünlü isimlerden destek mesajları yağdı: Yalnız değilsin buradayız

"Merhaba arkadaşlar, Bugün size muhteşem cildimle harika bir makyaj videosu çekmek isterdim, ama sizlerin gözünde bizi koyduğunuz yerde bambaşka hayatlar yaşayabiliyoruz."

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Ecem Karavus’tan şiddet itirafı! Ünlü isimlerden destek mesajları yağdı: Yalnız değilsin buradayız

'ZORBALIKLA MÜCADELE MAKYAJI YAPACAĞIM'

"Bu sefer zorbalıkla mücadele makyajı yapacağım. Daha doğrusu şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma makyajı..."

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Ecem Karavus’tan şiddet itirafı! Ünlü isimlerden destek mesajları yağdı: Yalnız değilsin buradayız

'İMKANLARIM KISITLI'

"Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanlarım kısıtlı çünkü 50 gündür kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum."