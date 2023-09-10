10 Eylül 2023, Pazar
Ecem Karavus’tan şiddet itirafı! Ünlü isimlerden destek mesajları yağdı: Yalnız değilsin buradayız
Pis Yedili dizisinde canlandırdığı 'Alice' karakteriyle adını duyuran Ecem Karavus, şiddet itirafıyla gündeme oturdu. Instagram hesabından bir video yayınlayan genç oyuncu, 50 gündür ailesi tarafından psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını belirtti. Karavus'a ünlü isimlerden destek yorumları yağdı.
Giriş Tarihi: 10.09.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 13:44
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