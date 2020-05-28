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Ece Erken'e Behzat Ç.'li ölüm tehdidi: Yanına gelmeyeyim…
Ece Erken sosyal medyadan kendisine ve yakın çevresine mesajlar atan şahıs hakkında şikayetçi olmak için savcılığa koştu. Erken, kendisine, "Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. gerçekleri yapar. Susmaya devam edersen yanına gelmek zorunda kalacağım, aksiyonu severim" diye tehditler savuran ve yakın çevresini telefonla arayan sapığı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 12:09
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