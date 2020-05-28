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Ece Erken'e Behzat Ç.'li ölüm tehdidi: Yanına gelmeyeyim…

Ece Erken sosyal medyadan kendisine ve yakın çevresine mesajlar atan şahıs hakkında şikayetçi olmak için savcılığa koştu. Erken, kendisine, "Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. gerçekleri yapar. Susmaya devam edersen yanına gelmek zorunda kalacağım, aksiyonu severim" diye tehditler savuran ve yakın çevresini telefonla arayan sapığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 12:09
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Ece Erken'e Behzat Ç.'li ölüm tehdidi: Yanına gelmeyeyim…


Geçtiğimiz aylarda evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisiyle olay olan sunucu Ece Erken'in, bu kez telefon sapığı ile başı derde girdi.

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Ece Erken'e Behzat Ç.'li ölüm tehdidi: Yanına gelmeyeyim…

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, kendisine sosyal medya ve yakınlarından ulaşarak ölüm tehditleri savuran kişi hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Erken, yaşadıklarını şöyle anlattı:

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Ece Erken'e Behzat Ç.'li ölüm tehdidi: Yanına gelmeyeyim…

"Instagram'da kendime ait olan sayfamdan yaptığım paylaşımların altına gerçek ismini bilmediğim ancak kendisini Erdal Ç. olarak tanıtan bir kişi tarafından tehdit mesajları yazılıyor. Asıl ismini bilmiyorum ama dilekçede vermiş olduğum numarayı kullanıyor."

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Ece Erken'e Behzat Ç.'li ölüm tehdidi: Yanına gelmeyeyim…

Dilekçesinde sapığının sevgilisi olduğunu söylediğini, asistanını, makyözünü aradığını belirten Erken, şöyle devam etti:

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Ece Erken'e Behzat Ç.'li ölüm tehdidi: Yanına gelmeyeyim…

"Bu kişi asistanıma, makyözüme 'Sevgilime selamımı ilet ve onu çok sevdiğimi söyle. Ece şu an yanınızdaysa beni aramasını söyler misiniz? Şu an Samsun'dayım, böyle susmaya devam ederse oraya gelmek zorunda kalacağım.'