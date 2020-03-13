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Ece Erken Söylemezsem Olmaz canlı yayınında istifa etti! Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu canlı

Ece Erken evli 2 çocuk babası Şafak Mahmtyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturmuştu. Dün ortaya çıkan ve Ece Erken'e ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programına çıkan Erken, istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklaması öncesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu programa bağlandı ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun ortaya çıkardığı video hakkında ilk kez konuştu. Ece Erken'in istifası akıllara, "Ece Erken kovuldu mu?" sorusunu getirdi. İşte canlı yayında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 12:20
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Ece Erken Söylemezsem Olmaz canlı yayınında istifa etti! Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu canlı

Ece Erken'in adı bir süredir boşanma davası süren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile anılıyordu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu dün Instagram sayfasından Ece Erken'e karşı koruma kararı aldırdığını duyurdu.

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Ece Erken Söylemezsem Olmaz canlı yayınında istifa etti! Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu canlı

Kararın gerekçesini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Benan Yazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anların görüntüsünü de sayfasında yayınlandı.

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Ece Erken Söylemezsem Olmaz canlı yayınında istifa etti! Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu canlı

Benan Mahmutyazıcıoğlu, videodaki kişinin Ece Erken olduğunu ima etti ve şu notu yazdı:

"Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."

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Ece Erken Söylemezsem Olmaz canlı yayınında istifa etti! Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu canlı

Olay sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bugün Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlandı. Mahmutyazıcıoğlu, şunları dile getirdi: "Günah keçisi aranıyorsa burada suçlu benim. Ben kimsenin üzülmesini kırılmasını istemiyorum. Ben bir yerde yakalanmadım. Bu saatten sonra kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bana saldırmak prim yapmaz. Bu yüzden Ece'ye saldırıyorlar. Dün olmuş bir şey değil bu eski bir görüntü. Gülüp geçtiğim bir şey benim. Pişman değilim, arkasındayım. Herkes sussun, bu saatten sonra konuşan kötü niyetlidir, gaddardır. Bu işin arkasındayım. Hatasıyla sevabıyla arkasındayım."

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Ece Erken Söylemezsem Olmaz canlı yayınında istifa etti! Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu canlı

"Bu yaşanan bir gönül ilişkisi. Kimseye yakalandığımız, ettiğiniz böyle bir şey de yok. Bir şey yaşadık, yaşıyoruz. Bunun da bir bedeli varsa ben ödemeye razıyım. Bunu bu kadar ülke gündemi haline getirmek, birilerini kötü ilan etmek, bir çocuk annesi bir kadını rezil rüsva ilan etmek kime ne fayda sağlayabilir bilmiyorum ama biri suçlanacaksa suçlanması gereken benim. Pişman değilim, arkasındayım. Hiçbir sıkıntı yok. sonuçta bu bir gönül ilişkisi. Allah'tan geliyor ve buna karşı gelmek gibi bir şansım da yok. Ne demem gerektiğini tam olarak bilmiyorum ama söylemek istediğim şey özetle şu kimi ne ilgilendiriyor? Sonuçta ben muatabıma bunu söyledim, yakalanmadım. Yakalandığım, ettiğim, kaçtığım, göçtüğüm öyle bir şeyim yok benim. Bir davam var devam ediyor. Durumla ilgili çok da konuşmak istemiyorum."