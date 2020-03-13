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Ece Erken Söylemezsem Olmaz canlı yayınında istifa etti! Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu canlı
Ece Erken evli 2 çocuk babası Şafak Mahmtyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturmuştu. Dün ortaya çıkan ve Ece Erken'e ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programına çıkan Erken, istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklaması öncesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu programa bağlandı ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun ortaya çıkardığı video hakkında ilk kez konuştu. Ece Erken'in istifası akıllara, "Ece Erken kovuldu mu?" sorusunu getirdi. İşte canlı yayında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 13.03.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 12:20
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