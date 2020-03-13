Ece Erken Söylemezsem Olmaz canlı yayınında istifa etti! Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu canlı

"Bu yaşanan bir gönül ilişkisi. Kimseye yakalandığımız, ettiğiniz böyle bir şey de yok. Bir şey yaşadık, yaşıyoruz. Bunun da bir bedeli varsa ben ödemeye razıyım. Bunu bu kadar ülke gündemi haline getirmek, birilerini kötü ilan etmek, bir çocuk annesi bir kadını rezil rüsva ilan etmek kime ne fayda sağlayabilir bilmiyorum ama biri suçlanacaksa suçlanması gereken benim. Pişman değilim, arkasındayım. Hiçbir sıkıntı yok. sonuçta bu bir gönül ilişkisi. Allah'tan geliyor ve buna karşı gelmek gibi bir şansım da yok. Ne demem gerektiğini tam olarak bilmiyorum ama söylemek istediğim şey özetle şu kimi ne ilgilendiriyor? Sonuçta ben muatabıma bunu söyledim, yakalanmadım. Yakalandığım, ettiğim, kaçtığım, göçtüğüm öyle bir şeyim yok benim. Bir davam var devam ediyor. Durumla ilgili çok da konuşmak istemiyorum."