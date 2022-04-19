Ece Erken böyle isyan etti: İfşa olacaklar
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren ünlü sunucu, "Kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar" dedi.
Giriş Tarihi: 19.04.2022
17:07 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
17:07
Ece Erken'in geçen yıl haziranda nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, iki ay önce yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.
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Eşinin yokluğuna alışmaya çalışan ve zor günler geçiren Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin izinsiz kiraya verildiğini söyledi.
Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren ünlü sunucu, "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse, en az katiller kadar ifşa olacaklar! Ama hayat ne garip, bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız." mesajını paylaştı.
"ALLAH'IN ADALETİNE VE YARGIYA GÜVENİYORUM" Ece Erken, daha önce de sosyal medya hesabından eşinin adını kullanıp çek yazanlara seslenmişti:
Rahmetli eşimin boş çekini alıp, sonradan doldurmak…. Rahmetli eşime borcu varken alacağı varmış gibi göstermek… Bu çeki yazan şerefsizler yüzünden katledilmesine sebebiyet veren; sebep olan, vicdanen yaşamaması gereken en büyük şerefsiz… Seninle ilgili daha gerçekler çıkmamışken ki her şey ortaya çıkacak inşallah… Allah'ın adaletine ve yargıya güveniyorum.