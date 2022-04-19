Ece Erken böyle isyan etti: İfşa olacaklar

Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren ünlü sunucu, "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse, en az katiller kadar ifşa olacaklar! Ama hayat ne garip, bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız." mesajını paylaştı.