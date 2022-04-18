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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an

Ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu'nun doğum anı eşi Taner Ölmez'e duygusal anlar yaşattı! Ünlüler geçidini aratmayan bir merasimle dünya evine giren Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, geçen hafta ilk bebekleri Zeynep'i kucaklarına aldı. Ünlü çiftin doktoru o anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte ünlü çiftin bebeklerini gördükleri duygusal o an…

Giriş Tarihi: 18.04.2022 13:10
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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an
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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an
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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an
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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an
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  • 108
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in mutluluk gözyaşları! Oyuncu çift bebekleri Zeynep’i gördüklerindeki duygusal o an