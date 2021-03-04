Ebru Şallı yaşadığı zor süreci anlattı: Uğur'a 'git' dedim, gitmedi!

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ı kaybetmesiyle büyük bir acı yaşamıştı. Zor günleri nasıl atlattığını anlatan Şallı, eşi Uğur Akkuş ile evlenme süreçlerini ve bu kararın nedenini açıkladı. Pars'ın hastalığı döneminde ayrılmak istediğini belirten Şallı, 'Henüz yolun başındayken gitmek istiyorsan git. Benim geleceğim belirsiz' diye bir konuşma yaptım. Ama o gitmedi.' dedi.