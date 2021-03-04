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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ebru Şallı yaşadığı zor süreci anlattı: Uğur'a 'git' dedim, gitmedi! Ebru Şallı yaşadığı zor süreci anlattı: Uğur'a 'git' dedim, gitmedi!
Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ı kaybetmesiyle büyük bir acı yaşamıştı. Zor günleri nasıl atlattığını anlatan Şallı, eşi Uğur Akkuş ile evlenme süreçlerini ve bu kararın nedenini açıkladı. Pars'ın hastalığı döneminde ayrılmak istediğini belirten Şallı, 'Henüz yolun başındayken gitmek istiyorsan git. Benim geleceğim belirsiz' diye bir konuşma yaptım. Ama o gitmedi.' dedi.
Giriş Tarihi: 04.03.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 11:09
Ebru Şallı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Harper's Bazaar dergisine kapak oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oğlu Pars'ın hastalığını ve Uğur Akkuş'la evlilik sürecini anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR İşte Ebru Şallı'nın açıklamaları;
"Oğlum hastalandığında hep 'iyileşecek, neden geride böyle haberler' kalsın diye düşünüyordum. Bir çocuğun hastalığını magazin malzemesi yapmak bana yanlış geliyordu. İyileşeceğine son ana kadar inandım ama aksi olacağını bilseydim de yine ketum davranırdım."
"Hayat düz bir çizgi değil, hep zik zak. Çok çalışmak, çok çalışmak, çok öğrenmek, iyi beslenmek, iyi bir eş bulmak, belki çocuk yapmak... Bilhassa kadınlardan çok şey bekleniyor."
"UĞUR'UN EVLİLİĞİ KAĞIT ÜZERİNDEYDİ"
"Eşim Uğur (Akkuş) beni Riyad'da çalıştığı yıllarda, pilates dersinde kasetlerimden biri kullanılınca tanımış. Merak etmiş, bir sürü iş yaptığımı görünce, bir yatırımcı gözüyle bunları bir marka çatısı altında toplamayı düşünüp menajerlerime ulaşmış."
"Ben yalnızdım o sırada, Uğur'un da evliliği sadece kağıt üzerindeydi. Birbirimize ilk görüşte çarpıldık. Hafta sonları sürekli çocuklarıyla ilgilenen, işinde gücünde, çalışkan, zeki, düzgün bir adam olduğunu gördüm."