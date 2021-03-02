Ebru Şallı 'uyku felci' iddialarına son noktayı koydu

UYKU FELCİ NEDİR?

Bir kişi uyandığında veya uykuya daldığında ortaya çıkan bir durumdur. Aslında bilinçlidirler, ama hareket edemezler veya konuşamazlar. Bu genellikle birkaç dakika sürer. Durumun zararlı olduğu düşünülmese de, deneyim korkunç olabilir.



