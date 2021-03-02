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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Ebru Şallı 'uyku felci' iddialarına son noktayı koydu
Geçtiğimi yıl oğlu Pars'ı kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Ebru Şallı'nın, uyku felci hastalığına yakalandığı iddia edilmişti. Bebek'te bir otelden çıkarken görüntülenen Şallı, hakkındaki iddialara yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 02.03.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 10:53
Eşi Uğur Akkuş ile birlikte hafta sonunu Bebek Otel'de geçiren Ebru Şallı, çıkışta kameralara yakalandı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şallı, uyku felcine yakalandığı iddialarına yanıt verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
44 yaşındaki Ebru Şallı, uyku felci hastalığına yakalanmadığını söyledi. Uğur Akkuş ise eşinin böyle bir rahatsızlığının olmadığını ve iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.
Geçtiğimiz hafta Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ı kaybettikten sonra yaşadığı tarifsiz acı sebebiyle 'uyku felci' sorunuyla mücadele ettiği iddia edilmişti.
UYKU FELCİ NEDİR?
Bir kişi uyandığında veya uykuya daldığında ortaya çıkan bir durumdur. Aslında bilinçlidirler, ama hareket edemezler veya konuşamazlar. Bu genellikle birkaç dakika sürer. Durumun zararlı olduğu düşünülmese de, deneyim korkunç olabilir.
OĞLUNU KAYBETTİ
Öte yandan Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars'ı (9), geçtiğimiz nisan ayında lenfoma hastalığı nedeniyle kaybetmişti.