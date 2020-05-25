Ebru Şallı Ramazan Bayramı’nda oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden…

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan' ile evliliğinden olan oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenf kanserine 16 Nisan'da yenik düşmüştü. Oğlunun mezarını sık sık ziyarete giden eski manken, Ramazan Bayramı için uygulanan sokağa çıkma yasağında dahi evladını yalnız bırakmadı. Pars'ın mezarından paylaşım yapan Ebru Şallı'nın notu yürekleri sızlattı.