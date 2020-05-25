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Ebru Şallı Ramazan Bayramı’nda oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden…

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan' ile evliliğinden olan oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenf kanserine 16 Nisan'da yenik düşmüştü. Oğlunun mezarını sık sık ziyarete giden eski manken, Ramazan Bayramı için uygulanan sokağa çıkma yasağında dahi evladını yalnız bırakmadı. Pars'ın mezarından paylaşım yapan Ebru Şallı'nın notu yürekleri sızlattı.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 11:14
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Ebru Şallı Ramazan Bayramı’nda oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden…

16 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı, "Ponçik" diye hitap ettiği oğlu olmadan ilk bayramı geçirdi.

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Ebru Şallı Ramazan Bayramı’nda oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden…

Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı Şallı, evladını kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yapmıştı.

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Ebru Şallı Ramazan Bayramı’nda oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden…

Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda oğlunun mezarına gittiği anlaşılan Ebru Şallı, "Sevdiklerinizi sevgiyle kucaklayıp, sarılabileceğiniz mutlu bayramlarınız olsun her zaman. Melek bahçemden de mutlu bayramlar" ifadelerini kullandı.

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Ebru Şallı Ramazan Bayramı’nda oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden…

Geçtiğimiz ay lenfoma nedeniyle yaşamını yitiren 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın mezarlığına sık sık giden Ebru Şallı, her ziyaretinde dikkatini çeken köpek için geçtiğimiz günlerde harekete geçti. Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi.

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Ebru Şallı Ramazan Bayramı’nda oğlu Pars’ın mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden…

Oğlunun acısını yaşayan Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından çiçek açan orkidesini paylaşarak, "Her çiçeğim yeniden açar bu sefer yavrusuyla açıyor" notuyla herkesi duygulandırmıştı.