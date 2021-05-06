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Ebru Şallı: MR çekildi dünya başıma yıkıldı
Katarsis programına konuk olan Ebru Şallı, oğlu Pars'ın hastalığı döneminde yaşadığı zor günlerden hayatının dönüm noktasına kadar hayatına dair her şeyi atlattı. Oğlunun zor bir hastalık dönemi geçirdiğini söyleyen Şallı, "Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 06.05.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 21:24
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