Ebru Şallı: MR çekildi dünya başıma yıkıldı

Katarsis programına konuk olan Ebru Şallı, oğlu Pars'ın hastalığı döneminde yaşadığı zor günlerden hayatının dönüm noktasına kadar hayatına dair her şeyi atlattı. Oğlunun zor bir hastalık dönemi geçirdiğini söyleyen Şallı, "Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı" ifadelerini kullandı.