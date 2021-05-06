Ebru Şallı: MR çekildi dünya başıma yıkıldı

Ebru Şallı, Gökhan Çınar'ın sunduğu "Katarsis" programına konuk oldu. Şallı son dönemdeki hakkında merak edilenleri ve oğlu Pars'ın hastalık sürecini anlattı. Son 3 yılının çok zorlu ve hızlı geçtiğini söyleyen Ebru Şallı, küçüklüğünden itibaren hep güçlü göründüğünü ve sürekli çalıştığını dile getirdi: "16 yaşında fotomodelliğe başladım. Ben Ebru Şallı olmaktan çok mutluyum. 1 günde ünlü oldum. 40 yaşında ünlü olan biri ile çocuk yaşta ünlü olup bu zamanlara gelmek bence çok farklı şeyler. Evlendim, boşandım. İki çocuk doğurdum, bir sürü iş yaptım. Arkama baktığım zaman yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık hissetmiyorum. Arkama bakmıyorum zaten, önüme bakıyorum"

