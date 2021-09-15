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Ebru Şahin ve Cedi Osman paylaştı sosyal medya yıkıldı! Evleniyorlar

Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisiyle gönülleri fetheden Ebru Şahin, geçtiğimiz yıl NBA yıldızı Cedi Osman'la aşk yaşamaya başlamıştı. Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Şahin ve Cedi'den güzel haber geldi. Güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 09:27
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Ebru Şahin ve Cedi Osman paylaştı sosyal medya yıkıldı! Evleniyorlar

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle ekranların en sevilen isimlerinden olan Ebru Şahin, geçtiğimiz yıl Cedi Osman'la aşk yaşamaya başlamıştı.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman paylaştı sosyal medya yıkıldı! Evleniyorlar

Yaz boyu arkadaşlarının düğünlerine katılan çift evlenmeye karar verdi.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman paylaştı sosyal medya yıkıldı! Evleniyorlar

Cedi Osman, dün Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman paylaştı sosyal medya yıkıldı! Evleniyorlar

Güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman paylaştı sosyal medya yıkıldı! Evleniyorlar

Fotoğraflar binlerce beğeni aldı.

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