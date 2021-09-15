Ebru Şahin ve Cedi Osman paylaştı sosyal medya yıkıldı! Evleniyorlar

Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisiyle gönülleri fetheden Ebru Şahin, geçtiğimiz yıl NBA yıldızı Cedi Osman'la aşk yaşamaya başlamıştı. Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Şahin ve Cedi'den güzel haber geldi. Güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığını duyurdu.