04 Temmuz 2022, Pazartesi
Ebru Şahin Cedi Osman’la nikahından en özel kareyi paylaştı! Binlerce beğeni yağdı
Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin, 3 yıldır aşk yaşadığı Cedi Osman'la nikah masasına oturdu. Cedi Osman'ın memleketi Makedonya'da dünyaevine giren çift, sosyal medya hesaplarından nikahlarına ait fotoğraflarını yayınladı. İkiliye beğeni ve yorum yağdı. İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikahından aşk dolu pozlar...
Giriş Tarihi: 04.07.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 13:36
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