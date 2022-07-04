04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ebru Şahin Cedi Osman’la nikahından en özel kareyi paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

Ebru Şahin Cedi Osman’la nikahından en özel kareyi paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

Destan dizisinin yıldızı Ebru Şahin, 3 yıldır aşk yaşadığı Cedi Osman'la nikah masasına oturdu. Cedi Osman'ın memleketi Makedonya'da dünyaevine giren çift, sosyal medya hesaplarından nikahlarına ait fotoğraflarını yayınladı. İkiliye beğeni ve yorum yağdı. İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikahından aşk dolu pozlar...

Giriş Tarihi: 04.07.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 13:36
  • 1
  • 14
Ebru Şahin Cedi Osman’la nikahından en özel kareyi paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

Güzel oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık 3 yıl önce birlikteliklerini sevenlerine duyurmuştu. Doludizgin aşk yaşayan ikili evlilik yolundaki ilk adımı atmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Ebru Şahin Cedi Osman’la nikahından en özel kareyi paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

Yakılışıklı basketbolcu Cedi Osman, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde sevgilisi Ebru Şahin'e evlenme teklifi etmişti.

  • 3
  • 14
Ebru Şahin Cedi Osman’la nikahından en özel kareyi paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

Evlilik teklifini kabul eden Ebru Şahin'in yüzüğü ise sosyal medyayı sallamıştı.

  • 4
  • 14
Ebru Şahin Cedi Osman’la nikahından en özel kareyi paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

İkili geçtiğimiz aylarda aile arasında düzenledikleri bir törenle nişanlanmıştı.

  • 5
  • 14
Ebru Şahin Cedi Osman’la nikahından en özel kareyi paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolun yıldızı Cedi Osman geçtiğimiz gün Makedonya'da dünyaevine girdi.