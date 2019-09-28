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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medyayı salladı! O da akıma uydu...

Ebru Gündeş yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Arabesk müziğin güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı. Instagram akımına uyan Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 07:01
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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medyayı salladı! O da akıma uydu...

Türkiye'nin güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, Instagram akımına uydu.

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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medyayı salladı! O da akıma uydu...

Ebru Gündeş'in bu fotoğrafı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları.

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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medyayı salladı! O da akıma uydu...

Seda Sayan

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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medyayı salladı! O da akıma uydu...

Hakan Yılmaz

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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medyayı salladı! O da akıma uydu...

Sezen Aksu