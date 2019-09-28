Ebru Gündeş paylaştı sosyal medyayı salladı! O da akıma uydu...

Ebru Gündeş yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Arabesk müziğin güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı. Instagram akımına uyan Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait o fotoğraflar.