Ebru Gündeş paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Ebru Gündeş yaptığı son paylaşımla sosyal medyayı salladı. Arabesk müziğin güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşırttı. Instagram akımına uyan Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. ��şte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi.