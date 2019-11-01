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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Ebru Gündeş yaptığı son paylaşımla sosyal medyayı salladı. Arabesk müziğin güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşırttı. Instagram akımına uyan Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. ��şte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 07:01
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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Türkiye'nin güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, Instagram akımına uydu.

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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Ebru Gündeş'in bu fotoğrafı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimi.

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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Kıvanç Tatlıtuğ

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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Hülya Avşar

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Ebru Gündeş paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Kenan İmirzalıoğlu