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Ebru Gündeş o şarkıyı 24 yıl sonra ilk kez söyledi! Gözyaşlarını tutamadı

Ebru Gündeş 1999 yılında çıkardığı albümünün tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmiş, o anlar dünyadaki tek örnek olarak literatüre girmişti. Yılbaşı akşamı 'O Ses Türkiye' programında yer alan Gündeş, 24 yıl sonra ilk kez 'Dön Ne Olur' adlı şarkısını söyledi. Usta şarkıcı o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:06
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Ebru Gündeş o şarkıyı 24 yıl sonra ilk kez söyledi! Gözyaşlarını tutamadı

90'lı yılların sonlarına doğru müzik listelerini alt üst eden Ebru Gündeş, hem magazinin hem de radyoların en çok konuştuğu isimlerden biriydi.

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Ebru Gündeş o şarkıyı 24 yıl sonra ilk kez söyledi! Gözyaşlarını tutamadı

Henüz albümü çıkmadan 'Çingenem' adlı şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Gündeş, her şeyi tamamladıktan sonra yeni albümünün tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Ebru Gündeş o şarkıyı 24 yıl sonra ilk kez söyledi! Gözyaşlarını tutamadı

Gündeş, albümünün tanıtımı için daha sonra ikonikleşecek kırmızı gözlüğü ve iddiasız kıyafet seçimiyle stüdyoda basının karşısına çıktı.

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Ebru Gündeş o şarkıyı 24 yıl sonra ilk kez söyledi! Gözyaşlarını tutamadı

Gazetecilerle sohbet bittikten sonra albüme adını veren 'Dön Ne Olur' şarkısını playback olarak seslendiren şarkıcı, ilk başta kimsenin ciddiyetini fark edemediği korkunç bir olay yaşadı.

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Ebru Gündeş o şarkıyı 24 yıl sonra ilk kez söyledi! Gözyaşlarını tutamadı

Yalnızca yardımcısına parmaklarıyla "başım dönüyor" diyebilen Gündeş'in gözleri bir anda kaymaya başladıktan hemen sonra şarkıcı olduğu yere yığıldı.