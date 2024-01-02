02 Ocak 2024, Salı
Ebru Gündeş o şarkıyı 24 yıl sonra ilk kez söyledi! Gözyaşlarını tutamadı
Ebru Gündeş 1999 yılında çıkardığı albümünün tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmiş, o anlar dünyadaki tek örnek olarak literatüre girmişti. Yılbaşı akşamı 'O Ses Türkiye' programında yer alan Gündeş, 24 yıl sonra ilk kez 'Dön Ne Olur' adlı şarkısını söyledi. Usta şarkıcı o anlarda gözyaşlarını tutamadı.
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:06
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