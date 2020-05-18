Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa dudak uçuklatan barışma hediyesi

Kara Kartal'ın eski yıldızı Dusco Tosic, ülkesi Sırbistan'da yine manşetlerde. 35 yaşındaki yıldızın arası bir süredir 2008'de evlendiği iki çocuğunun annesi Jelena Karleusa ile bozuktu. Hatta iki tarafın da birbirlerine ihanet ettiği iddiaları uzun süre gündemi sarsmıştı.