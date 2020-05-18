18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa dudak uçuklatan barışma hediyesi

Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa dudak uçuklatan barışma hediyesi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile buzları eritti. 2008 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl çıkan ihanet iddialarının ardından evlerini ayıran Tosic ve Karleusa yeniden bir araya geldi. Sırp futbolcu, şarkıcı eşine barışma hediyesi olarak Sırbistan'da 2 buçuk milyon euro'luk bir villa alarak cömertliğini konuşturdu.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 09:25
  • 1
  • 8
Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa dudak uçuklatan barışma hediyesi

Kara Kartal'ın eski yıldızı Dusco Tosic, ülkesi Sırbistan'da yine manşetlerde. 35 yaşındaki yıldızın arası bir süredir 2008'de evlendiği iki çocuğunun annesi Jelena Karleusa ile bozuktu. Hatta iki tarafın da birbirlerine ihanet ettiği iddiaları uzun süre gündemi sarsmıştı.

  • 2
  • 8
Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa dudak uçuklatan barışma hediyesi

Skandalın ardından Sırp şarkıcı ile Tosic, evlerini ayırdı.

  • 3
  • 8
Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa dudak uçuklatan barışma hediyesi

JELENA'YA SARAY JESTİ

Karantina nedeniyle Dubai'den ülkesine dönen Tosic, eşiyle arasındaki buzları eritti. Bununla da kalmayan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı.

  • 4
  • 8
Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa dudak uçuklatan barışma hediyesi

2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören Karleusa'nın ayağı yerden kesildi.

  • 5
  • 8
Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa dudak uçuklatan barışma hediyesi

Eşinin pahalı jesti karşısında mutluluktan havalara uçan Jelena, Türkiye sevdasıyla da biliniyor.