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Dusco Tosic'ten eşi Jelena Karleusa dudak uçuklatan barışma hediyesi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile buzları eritti. 2008 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl çıkan ihanet iddialarının ardından evlerini ayıran Tosic ve Karleusa yeniden bir araya geldi. Sırp futbolcu, şarkıcı eşine barışma hediyesi olarak Sırbistan'da 2 buçuk milyon euro'luk bir villa alarak cömertliğini konuşturdu.
Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 09:25
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