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Dünyanın En Güzel Kadınları açıklandı! 5 Türk kadını listede yer aldı
Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Dünyanın En Güzel Kadınlar'nda yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi.
Giriş Tarihi: 11.12.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 13:51
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