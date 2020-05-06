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Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Dündar'ın oğlu Bahadır gerçekte var mı? atv'nin Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın kadrosuna geçtiğimiz hafta yeni isimler dahil oldu. Kayı obasında dengeleri değiştirmeye aday olarak gözüken oyuncu Çağkan Çulha, Dündar Bey'in oğlu "Bahadır" rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?
Giriş Tarihi: 06.05.2020 20:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 20:45
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