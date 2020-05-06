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Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?

Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Dündar'ın oğlu Bahadır gerçekte var mı? atv'nin Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın kadrosuna geçtiğimiz hafta yeni isimler dahil oldu. Kayı obasında dengeleri değiştirmeye aday olarak gözüken oyuncu Çağkan Çulha, Dündar Bey'in oğlu "Bahadır" rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?

Giriş Tarihi: 06.05.2020 20:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 20:45
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Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?

Kuruluş Osman 20. bölümüyle ekranlara geliyor. Kuruluş Osman'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan on dokuzuncu bölümünde kadroya yeni isimler dahil oldu. Hikayeye Dündar Bey'in oğlu "Bahadır" rolüyle dahil olan Çağkan Çulha, Kayı Obası'nda dengeleri değiştirmeye aday. Peki, Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler? İşte merak edilenler...

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Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?

BAHADIR BEY KİMDİR?

Dündar'ın oğlu "Bahadır" ile ilgili tarihte bilgi bulunmuyor. Ancak Kuruluş Osman dizisinin 19. bölümünde Dündar ve Alişar arasında Bahadır'ın sürgünde olduğuna dair konuşmalar geçmişti.

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Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?

DÜNDAR BEY, BAHADIR'IN GELİŞİYLE HAYAT BULDU

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 19'uncu bölümünde Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın obaya gelişiyle güçlü bir müttefik kazandı.

Alişar Bey'le ittifak edip beylik makamına yeniden kurulmanın planlarını yapan Dündar Bey, affettiği ve yanına kabul ettiği oğlu Bahadır'ı Osman Bey'e karşı bir koz olarak kullanmayı planlarken, Bahadır, babasının emriyle Zorba'yı oklamıştı. Baba-oğulun buluştuğu sahnede Dündar, "Sen geldin ya sırtım daha pek elim deha güçlüdür" derken, Bahadır "Hala bana kırgın mısın baba?"diye sordu Dündar, "Büyük otağın büyük sorunları olur oğul… Sen kendine göre haylıydın, ben de öyle" diyerek eski kırgınlıkların geride kaldığını gösterdi.

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Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?

ÇAĞKAN ÇULHA KİMDİR?

Çağkan Çulha 22 Kasım 1985 tarihinde dünyaya geldi. Korkmaz Yiğit Lisesi mezunu olan Çağkan Çulha İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini yarıda bıraktıktan sonra şu an Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlarında eğitimini sürdürmektedir. Çulha, şöhreti Acemi Cadı dizisiyle yakalamıştır. Dizide Selim karakterini canlandırmaktadır.

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Dündar'ın oğlu Bahadır kimdir? Kuruluş Osman Bahadır gerçekte var mı? Çağkan Çulha kimdir, oynadığı diziler neler?

Bunun dışında Hayat Bilgisi, Belalı Baldız, Adanalı dizilerinde de rol almıştır. Mine Mutlu'nun oğludur. Son olarak 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Engin" rolüyle kamera karşısında yer almıştır. Rondo, Molped ve Banat diş fırçasının reklamında oynamıştır. Oyuncunun Menajerliğini Ali Sabuncugil Menajerlik yapmaktadır. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamıştır. 2014 yılında Kaçak dizisinde oynamıştır. Ocak 2015'te ekranlara gelecek Racon dizisinde Numan karakteri ile ekranlara gelecektir. 2017 yılında İsimsizler dizisinde Murat rolünde yer almıştır.