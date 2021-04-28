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Haberler Galeri Dümen kırıldı, yelkenler suya indi! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...

Dümen kırıldı, yelkenler suya indi! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...

Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dijital medya platformu Netflix'in en sevilen dizileri arasında yer alan The Ragnarok'un 2. sezonu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizinin hayranları büyük bir merakla Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak sorusunu cevabını arıyor. İşte, Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 01:36
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Dümen kırıldı, yelkenler suya indi! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...

Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Ragnarok'un birinci sezonu Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı. Thor efsanesinin konu edinildiği dizinin ilk sezonu 31 Ocak 2020 tarihinde yayına girmişti. İşte, Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dümen kırıldı, yelkenler suya indi! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...

RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ragnarok dizisinin 2.sezonu hakkında Netflix henüz bir açıklama yapmadı. Ancak kulislerde gündeme gelen iddialara göre dizinin pandemi sürecinden etkilendiği, dolayısıyla sekteye uğrayan çekimlerin dizinin yayın tarihinde ötelemeye neden olabileceği öne sürüldü.

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Dümen kırıldı, yelkenler suya indi! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...

RAGNAROK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İnsanlığın iklimsel bir kıyametin eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçen dizi, Edda adlı kurgusal bir Norveç kasabasının sakinlerine odaklanıyor.

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Dümen kırıldı, yelkenler suya indi! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...

İklimsel felaketler adım adım dünyayı felakete sürüklerken, kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarını keşfediyor. Bu esrarengiz güçlerle birbirlerine bağlanan bir grup genç, çok geç olmadan bir araya gelip Nors mitolojisinde bahsi geçen Ragnarök'u andıran bu kıyameti durdurmalıdır.

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Dümen kırıldı, yelkenler suya indi! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...

Dizinin başrolün de Thor kahraman karakteriyle David Stakston,okula yeni gelen çocuk kötülüğün efendisi Herman Tømmeraas ve Thor'un kardeşi olarak Jonas Strand Gravli yer alıyor.