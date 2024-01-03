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Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon’un mutluluğu 5 ay sürdü! Düğün taksitleri bitmeden evlilik bitti

Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon Dudaroğlu 20 Temmuz'da İstanbul'da nikah kıymış, 12 Ağustos'ta ise Monako'da gösterişli bir düğün yapmıştı. Ancak çiftin mutluluğu 5 ay sürdü. Ünlü boşanma avukatı ile anlaşan iş insanı, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Sürpriz ayrılığın perde arkasından 'istenmeyen gelin' iddiaları çıktı.

Giriş Tarihi: 03.01.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 08:58
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Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon’un mutluluğu 5 ay sürdü! Düğün taksitleri bitmeden evlilik bitti

12 Ağustos'ta Monako'da gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenen Doğukan-Alara Dudaroğlu çiftinden kötü haber geldi. Bebek bekleyen çift 5 ayda boşanma kararı aldı.

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Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon’un mutluluğu 5 ay sürdü! Düğün taksitleri bitmeden evlilik bitti

Doğukan Dudaroğlu 23 Aralık'ta ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi ile anlaşarak altı aylık hamile olan eşine boşanma davası açtı. Herkesin merak ettiği konu, bu kadar kısa sürede aralarına ne girdiği! Sabah yazarı Bülent Cankurt sürpriz ayrılığa dair detayları kaleme aldı.

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Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon’un mutluluğu 5 ay sürdü! Düğün taksitleri bitmeden evlilik bitti

Cankurt yazısında şunları yazdı;

Sosyetede konuşulanlara göre, meğer Mildon 'istenmeyen gelin'miş! Dudaroğlu'nun ailesi, bu evliliğe karşıymış!

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Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon’un mutluluğu 5 ay sürdü! Düğün taksitleri bitmeden evlilik bitti

DÜĞÜN İÇİN KREDİ ÇEKMİŞ

O yüzden Monako'da yapılan düğün masraflarına karışmamış. Doğukan Bey, milyon euroya mal olan düğün için kredi çekmiş.

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Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon’un mutluluğu 5 ay sürdü! Düğün taksitleri bitmeden evlilik bitti

Alara Hanım da eşinden, kendisini istemeyen ailesiyle görüşmesini istememiş. Bu konu mu altı aylık evliliği bitirdi yoksa başka sebep mi var bilmiyorum; yakında öğreniriz.

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