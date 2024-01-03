03 Ocak 2024, Çarşamba
Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon’un mutluluğu 5 ay sürdü! Düğün taksitleri bitmeden evlilik bitti
Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon Dudaroğlu 20 Temmuz'da İstanbul'da nikah kıymış, 12 Ağustos'ta ise Monako'da gösterişli bir düğün yapmıştı. Ancak çiftin mutluluğu 5 ay sürdü. Ünlü boşanma avukatı ile anlaşan iş insanı, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Sürpriz ayrılığın perde arkasından 'istenmeyen gelin' iddiaları çıktı.
Giriş Tarihi: 03.01.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 08:58
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