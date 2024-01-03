Doğukan Dudaroğlu ve Alara Mildon’un mutluluğu 5 ay sürdü! Düğün taksitleri bitmeden evlilik bitti

Doğukan Dudaroğlu 23 Aralık'ta ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi ile anlaşarak altı aylık hamile olan eşine boşanma davası açtı. Herkesin merak ettiği konu, bu kadar kısa sürede aralarına ne girdiği! Sabah yazarı Bülent Cankurt sürpriz ayrılığa dair detayları kaleme aldı.