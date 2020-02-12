12 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafları şok etti!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle ekranlara dönen Demet Özdemir, yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Erkenci Kuş dizisindeki başarısını Doğduğun Ev Kaderindir'de de gösteren Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Demet Özdemir hakkında araştırma yapan sevenleri ortaya çıkan fotoğraflarını görünce şok oldu. İşte Demet Özdemir'in olay olan o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 12.02.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 18:15
  • 1
  • 61
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafları şok etti!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, ortaya çıkan fotoğraflarıyla herkesi şok etti. İşte Demet Özdemir'in olay olan o fotoğrafları…

  • 2
  • 61
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafları şok etti!

Oktay Kaynarca

  • 3
  • 61
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafları şok etti!

Selçuk Yöntem

  • 4
  • 61
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafları şok etti!

Müge Anlı

  • 5
  • 61
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir’in ortaya çıkan fotoğrafları şok etti!

Engin Hepileri