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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den aşk açıklaması! Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den aşk açıklaması!
Doğduğun Ev Kaderindir'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Demet Özdemir, reklam yüzü olduğu markanın tanıtımında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kariyeriyle ilgili planlarından bahseden Özdemir, aşk hayatına dair de acıkmalarda bulundu. Son adı pek çok kişiyle anılan Özdemir, hayatında biri olup olmadığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 24.10.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 10:17
Oyuncu Demet Özdemir, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın yeni ürün tanıtımında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kariyeriyle ilgili planlarından bahseden Özdemir, aşk hayatıyla ilgili iddialara da noktayı koydu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Muhabirlerle sohbet eden Demet Özdemir, kendisi kariyeri ve aşk hayatıyla ilgili konuştu.
'SERİ KATİLİ CANLANDIRABİLİRİM'
İstediği bir rol olup olmadığı sorulan Demet Özdemir, şimdilerde kadrosunda yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinden örnek vererek, "Aslında drama geçiş benim için biraz öyleydi. İzleyiciler içinde öyle oldu. Şu an onun keyfini yaşıyorum. Bu dizi bittikten sonra yeni hayallere mutlaka kucak açacağım. Her projede, her dizide farklı bir şey yapmak benim için tabii çok büyük bir heyecan ve keyif olacaktır. Bir seri katili canlandırmak heyecan verici olur. Şimdi de çok psikolojik bir iş yapıyoruz. Bu da çok köşeleri olan dramı ağır bir iş ama seri katili canlandıran bir kadın güzel olabilir" dedi.
Kendisini hayatta tutan en büyük gücün ailesi olduğunu vurgulayan Özdemir, "En büyük gücüm ailem. Sonra arkadaşlarım, işim. İlk üç hep bunlar olmuştur" şeklinde konuştu.
TİYATROYA GÖZ KIRPTI
Film projesinin olduğunu 'sürpriz' diyerek detay vermekten kaçınan Özdemir, tiyatro da yer almak istediği, "Dizilerde oynamadan önce tiyatro eğitimi aldım. Fakat hiç tecrübe edemedim. Çok isterim tiyatroda oynamayı. Bunun için uzun bir boşluğa ihtiyacım var. Kısa dönemde aklımda yok ama uzun vadede çok isterim" sözleriyle belirtti.