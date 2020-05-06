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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin büyük ilgisini çeken ve dizide Demet Özdemir ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen İbrahim Çelikkol sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatı mercek altına alınan İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 16:16
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere birçok ünlü ismin memleketi…

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Burak Özçivit – Gaziantep

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Hande Erçel – Balıkesir

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Akın Akınözü – Ankara

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Ebru Şahin

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin,1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.