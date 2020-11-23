Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir'le ilgili şaşkına çeviren gerçek! Estetik harikası çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, Zeynep karakteriyle büyük ilgi odağı oldu. Dizinin takipçileri Demet Özdemir'in hayatına ilişkin her detayı öğrenmek için sosyal medyada arayışlara başladı. Demet Özdemir'in geçmişini araştıran hayranları ünlü oyuncuya ilişkin şaşkına çeviren bir gerçeği öğrendi. Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Özdemir'in yıllar önceki fotoğrafını görenler 'estetik harikasıymış' yorumunu yaptı. İşte Demet Özdemir'in hayretler içerisinde bırakan değişimi...