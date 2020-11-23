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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir'le ilgili şaşkına çeviren gerçek! Estetik harikası çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir'le ilgili şaşkına çeviren gerçek! Estetik harikası çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, Zeynep karakteriyle büyük ilgi odağı oldu. Dizinin takipçileri Demet Özdemir'in hayatına ilişkin her detayı öğrenmek için sosyal medyada arayışlara başladı. Demet Özdemir'in geçmişini araştıran hayranları ünlü oyuncuya ilişkin şaşkına çeviren bir gerçeği öğrendi. Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Özdemir'in yıllar önceki fotoğrafını görenler 'estetik harikasıymış' yorumunu yaptı. İşte Demet Özdemir'in hayretler içerisinde bırakan değişimi...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 04:47 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 04:50
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirirken Demet Özdemir'in estetik harikası olduğunu gören hayranları hayal kırıklığı yaşadı. İşte Demet Özdemir'in estetik operasyonlarla geçirdiği inanılmaz değişim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

Zeynep Bastık

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

Zeynep Bastık

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  • 63
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

Zeynep Bastık

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  • 63
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

Tuvana Türkay