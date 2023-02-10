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Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
"Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında diziler yeni bölümlerine ara vermişti. Cuma akşamları ekranlara gelen Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihleri merak ediliyor. Peki, Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?