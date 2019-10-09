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Diriliş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı

Diriliş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala 'Osman Gazi' karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan ve atv ekranlarında yayınlanacak 'Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yakın zamanda çocuklarını kucaklarına almıştı. Diriliş Osman' dizisinin 'Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kardeşi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte sosyal medyaya damga vuran o poz...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 15:05
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Diriliş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı

atv kanalında ekranlara gelecek olan Diriliş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala dizinin yıldızı Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

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Diriliş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti.

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Diriliş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen ile benzerlikleri herkesi şaşırttı..

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Diriliş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncunun Demet ve Neşe adından 2 kardeşi daha bulunuyor.

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Diriliş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen