Diriliş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı

Diriliş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala 'Osman Gazi' karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan ve atv ekranlarında yayınlanacak 'Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yakın zamanda çocuklarını kucaklarına almıştı. Diriliş Osman' dizisinin 'Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kardeşi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte sosyal medyaya damga vuran o poz...